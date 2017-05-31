氣功深呼吸 清理髒空氣(達志)

人活在空氣中，無所不在的汙染也在空氣中，每天一呼一吸間，都在吸入汙染源，特別是當汙染源越來越小(例如PM2.5)、身體防禦機制越來越難阻擋，該如何將吸進來的髒空氣和廢物持續有效往外排，是件不能輕忽的健康大事。

世界衛生組織（WHO）將空氣污染列為主要環境致癌物，並提出警告，長時間暴露於PM2.5（細懸浮微粒）之中，會引發呼吸道與心血管疾病，甚至誘發癌症發生率，比二手菸和紫外線輻射的危害更大。

PM2.5易附著戴奧辛、多環芳香烴和重金屬等有毒物質，長期暴露在PM2.5的環境中，輕則引起過敏、氣喘，重則肺氣腫、肺癌，當這些物質深入血液循環系統，對健康的危害也開始倒數計時。

養元功

養生專家白雁表示，對付空氣汙染要多管齊下，原則是減少吸入髒空氣、增強排出體內廢物，以氣功運動而言，可藉由練習改變呼吸方式和次數，從短、淺、急促的呼吸，慢慢練習成深、長、均勻的呼吸，訓練自己習慣用更符合人體健康的深呼吸，來應付躲避不了的髒空氣。

現代人運動不足，普遍呼吸短淺、氣短、無力，但並非人人都適合做激烈運動來增強肺活量，特別是中年以後，心肺功能不如年輕時，體力也衰退，如果從事過於激烈的運動，不但耗氧，還會增加心肺壓力，不但更累，身體也易提前勞損。

氣功深呼吸，學起來簡單，做起來有感覺，很多在中醫看來屬於肺虛體質的學員反應，練功短短幾分鐘就猛打哈欠，眼淚、鼻涕和痰傾巢而出，幾個月後，身體變柔軟、易出汗、呼吸順，新陳代謝也變好。

白雁分享「哈欠排濁功」小功法：

在做哈欠功的時候，整個人的胸腔、腹腔好像一個風箱一樣，五臟六腑都被調動了，並將體內的濁氣，順著每次的哈欠，痛快地把濁氣排出去。

1、身體向前彎曲並且吐氣。

2、身體慢慢向後傾，同時吸氣；身體再次向前彎曲吐氣。

tips：

▲記得做的時候，肩膀要盡量放鬆，這時腹部的橫膈膜會下降，使氣充滿胸腔。

▲向後仰的時候，要感覺背後肩胛處有被擠壓的感覺。

▲當肩膀下落時，別忘了倦氣是從口中呼出的，此時，橫膈膜上提，使臟腑濁氣擠壓，並從口中排出。

(中時電子報)