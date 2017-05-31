這是戰爭! 香菜把世界分成了兩派

你是挺香派還是反香派呢?(達志影像/shutterstock提供)

幾片小小的綠葉，掀起的是一場沒有煙硝的戰爭，從餐桌一路蔓延到網路，這場決鬥從沒停止過!愛的人對它有停不了的渴求，恨的人把它視為洪水猛獸，雖然只是料理中的配角，但討論度卻總是熱過所有美食，「香菜」這兩個字，讓世界分成了兩派。

「老闆，一碗麵，不!要!加!香!菜!」，在台灣的小吃攤這樣的要求相當常見，不過偶爾有店家會在忙碌中忘記客人需求，端上來的佳餚還是多了幾片超級礙眼的綠葉，讓對香菜厭之入骨的食客崩潰到不行，含著淚一根一根挑掉。當然除了台灣，對香菜恐懼到不行的外國人也是相當多，甚至…成立了世界反香菜聯盟!

討厭香菜的你，在這裡能找到同好。(圖截自IHateCilantro.com)

《IHateCilantro.com》(我討厭香菜)，沒錯，反香菜聯盟網站從名字到網址就是這麼直白，直接表明「就是不喜歡，」網站首頁還以斗大的字體寫著「為反對香菜而戰」，在這裡你可以分享所有你討厭香菜的故事，各種悲慘經歷，還可以寫短詩俳句、購買各種反香菜的T恤和手機殼，討厭香菜討厭得有夠專業。

大路微博#吃香菜相當於啃肥皂#標記夯。(截自微博)

而近來大陸微博也掀起了一股「香菜」流派大戰，原因就是有外國網友覺得吃香菜就像在啃肥皂，#吃香菜相當於啃肥皂#的標記一下子變得熱門，反香菜派的當然大讚，「真的難吃」、「我從來不吃提起香菜」、「提起就想吐更别說吃了」、「說出了我從出生以來的心聲」、「比肥皂難吃多了」，但挺香菜派的可不這麼認為，「說香菜如肥皂的我看病得不輕」、「火鍋必備單品好嗎(貼出整盤香菜圖)」、「沒吃過肥皂不知道！但是我覺得香菜絕對比肥皂好吃」、「香菜控表示強烈反對」。

香菜洋芋片，滿滿的香菜味。(圖/日本卡樂比（Calbee）官網)

而要提到挺香菜派的，絕對不能漏了日本，他們把嗜食香菜精神發揮得相當徹底，專門的香菜火鍋、香菜飲料、香菜洋芋片、香菜馬鈴薯沙拉、香菜啤酒外，還有店家在巨大拉麵上覆蓋了滿滿2公斤的香菜，讓愛香菜者看了也驚訝，當然除了吃的，日本還把香菜做成泡澡粉，讓香菜控從裡到外滿滿香菜、厭惡香菜的人大崩潰!你，是挺香派的還是反香派的呢?

(中時電子報)

熱愛香菜嗎?用香菜泡澡粉泡個澡吧。(圖/Village Vanguard)