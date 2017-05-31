高教深耕5年600億 改善重研究輕教學現象

教育部次長姚立德（中）、高教司長李彥儀（右）及技職司長楊玉惠（左）說明「高教深耕計畫經費」分配原則。（林志成攝）

教育部今天表示，明年起推動為期5年「高教深耕計畫」，每年經費超過118億元，其中2成由158所大學按照學生人數來分配，另8成則是各校提出特色發展計畫來競爭。此外，未來將扶植「國際競爭大學」，但數量將比現行12所頂尖大學少很多。

教育部2006年起陸續推動「邁向頂尖大學計畫」、「典範科大計畫」及「教學卓越計畫」，每年總經費達118億元，不過明年起將這三項計畫整合成「高教深耕計畫」，次長姚立德說，「錢一定比過去多」，但要由行政院核定，目前不便透露。一般預估，為期5年的「高教深耕計畫」，總經費應會超過600億元。

姚立德指出，未來「高教深耕計畫」經費，有2成是由全部158所大學按照學生人數去分配，另外8成則是各校提出多元發展計畫來競爭，經費運用絕對不是「齊頭式平等」或「人人有獎」。

姚立德表示，明年起教育部將有另外經費推動「國際競爭大學」，給多一點資源，代表台灣跟世界各國大學競爭，但數量會比現在12所頂尖大學少很多。此外，教育部也會提供經費讓研究型大學發展研究中心。

姚立德說，為解決「重研究，輕教學」現象，大學從「高教深耕計畫」爭取到的經費，至少一半要用到教學上。教育部也將推動「教學實踐研究計畫」，每年補助每位教師30至50萬元、106及107學年將各補助200至300位教師，鼓勵他們發展創新教學，並列入升等文件。

過去大學教師升等著重發表論文，但教育部從102年8月起推動多元升等制度，讓老師的技術報告、體育成就、藝術作品等也能列為升等指標，目前採非學術研究成果進行教師升等的人數逐年成長，從101學年的5.11％提升至105學年的11.88％。

對於「高教深耕計畫」大力扶植教學，交通大學副校長陳信宏說，研究型大學與教學型大學發展重點不一樣，教育部要求所有大學將爭取到的經費至少5成用在教學，他不太認同，因為對研究型大學來說，用在研究的經費應該高於教學。

至於未來「國際競爭大學」的數量會比現行12所頂大少很多，陳信宏則支持，他認為將資源集中才會有效果，交大會努力爭取成為「國際競爭大學」。

(中時)