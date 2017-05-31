轎車撞高市輕軌再撞他車後自撞 無人傷亡

2017.05.31 高雄市 ▲高雄市今天上午發生輕軌擦撞轎車意外，洪姓男子右後門被何男的車子追撞。（呂素麗翻攝）

2017.05.31 高雄市 ▲高雄市今天上午發生輕軌擦撞轎車意外，何姓男子車子尾巴被輕軌擦撞。（呂素麗翻攝）

今天上午10點10分，高雄市發生輕軌擦撞轎車的意外；何姓男子開車行經凱旋四路、鎮興路口停紅燈時，因將車停在輕軌軌道上，結果被行駛而來的輕軌列車擦撞車尾，何男的車子隨即往前衝往T字路口，擦撞另1輛由洪姓男子所開的轎車後，再自撞路樹，幸好車毀人平安，無人傷亡，何男沒有酒駕，車禍原因，警方調查中。

警方調查，何姓男子（65歲）開著黑色自小客車於10時10分，由鎮興路（南往北）左轉凱旋路時，遭正由前鎮之星（C3）往凱旋中華站（C4）方向行駛中的輕軌列車車頭擦撞，致使輕軌車頭凹陷，該黑色自小客遭撞擊時失控，並撞擊另1輛由洪姓男子（59歲）所駕駛的豐田汽車右後車門後，撞擊路樹後停止，無人員傷亡。

全案由轄區前鎮分局、交大前鎮分隊於現場處理中，並於10點55分通報恢復正常行駛。

(中時)