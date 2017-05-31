延攬華裔體育選手 立委促放寬國籍規定

周定洋

立委黃國書、劉世芳與周定洋

為了提升國家足球隊的戰力以及提升台灣足球運動的國際能見度，民進黨立委黃國書、劉世芳31日舉行記者會，呼籲台灣應該針對優秀的華裔海外選手，設定入籍制度，並邀請目前在蘇格蘭足球超級聯賽球隊羅斯郡效力的華裔選手周定洋選手一同出席。

周定洋過世的祖父是中華民國國籍，不過，已經是第三代的他，則沒有我國國籍，若要代表我國出賽，可能的管道是申請我國國籍，但至少要居留五年；如果以專業人士申請歸化，雖然速度快，但是也有居留時間的問題，如果要讓周定洋在十月代表台灣在亞洲盃出賽，有很大的困難，為此，立委邀集體育署、移民署、內政部思考解決辦法。

(中時)