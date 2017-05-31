NBA》保羅當年與湖人擦身的關鍵人物竟然是他

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史騰
NBA前總裁史騰回憶2011年保羅與湖人擦身而過的主要關鍵人物是前湖人總經理庫普切克的作法過於急躁。(美聯社資料照)

根據美國媒體《The Score》報導，保羅原本有機會在2011年加盟湖人，但當時被聯盟總裁史騰否決，而其中的關鍵原因竟然是前湖人總經理庫普切克過於急躁，導致保羅與紫金王朝擦身而過，倘若保羅當時進入湖人的話，現今的NBA恐怕會有截然不同的局面。

當年三方交易是湖人送出保羅蓋索、歐登與選秀會首輪籤位，得到克里斯保羅、歐卡佛；火箭送走卓拉吉奇、凱文馬丁和史柯拉，得到保羅蓋索；黃蜂送出克里斯保羅、歐卡佛，獲得卓拉吉奇、凱文馬丁、史柯拉、歐登和首輪籤。

這筆三方驚天交易案基本上已經完成，而且各隊官方還發布消息，沒想到當時擁有黃蜂經營權的NBA聯盟在總裁史騰的悍然拒絕下而告吹，保羅最終無緣與布萊恩聯手。

那個時候所有人都認為如果保羅前往洛杉磯，在布萊恩領軍下湖人將重返榮耀，西區也不會有如今的馬刺和勇士。

史騰近日回想當年交易案，認為黃蜂在這起交易案沒有獲得對等籌碼，加上庫普切克逼迫聯盟點頭的作法太過急躁，以至於他不得不出面制止。

史騰解釋，其實湖人後來還是有機會獲得保羅的，因為那個時候火箭打算加碼送走羅瑞，但庫普切克卻不肯領情，而是將歐登交易到小牛，打亂了整個布局，即便湖人隨後引來霍華和納許，也無力幫助湖人起死回生。

(中時電子報)

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關鍵字：保羅布萊恩史騰庫普切克
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