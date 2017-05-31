NBA》保羅當年與湖人擦身的關鍵人物竟然是他
根據美國媒體《The Score》報導，保羅原本有機會在2011年加盟湖人，但當時被聯盟總裁史騰否決，而其中的關鍵原因竟然是前湖人總經理庫普切克過於急躁，導致保羅與紫金王朝擦身而過，倘若保羅當時進入湖人的話，現今的NBA恐怕會有截然不同的局面。
當年三方交易是湖人送出保羅蓋索、歐登與選秀會首輪籤位，得到克里斯保羅、歐卡佛；火箭送走卓拉吉奇、凱文馬丁和史柯拉，得到保羅蓋索；黃蜂送出克里斯保羅、歐卡佛，獲得卓拉吉奇、凱文馬丁、史柯拉、歐登和首輪籤。
這筆三方驚天交易案基本上已經完成，而且各隊官方還發布消息，沒想到當時擁有黃蜂經營權的NBA聯盟在總裁史騰的悍然拒絕下而告吹，保羅最終無緣與布萊恩聯手。
那個時候所有人都認為如果保羅前往洛杉磯，在布萊恩領軍下湖人將重返榮耀，西區也不會有如今的馬刺和勇士。
史騰近日回想當年交易案，認為黃蜂在這起交易案沒有獲得對等籌碼，加上庫普切克逼迫聯盟點頭的作法太過急躁，以至於他不得不出面制止。
史騰解釋，其實湖人後來還是有機會獲得保羅的，因為那個時候火箭打算加碼送走羅瑞，但庫普切克卻不肯領情，而是將歐登交易到小牛，打亂了整個布局，即便湖人隨後引來霍華和納許，也無力幫助湖人起死回生。
(中時電子報)
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