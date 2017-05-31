端午連假A型流感疫情不減反增

A型流感疫情持續延燒，民眾不可輕忽疫情。(圖/中天電視提供)

5月該是流感疫情消退期，但今年端午節連假，A型流感疫情持續延燒，確診病例較清明連假還要高，呼籲民眾出外配戴口罩，有感冒症狀伴隨著肌肉痠痛就儘速就醫。

依據疾病管制署資料顯示，端午假期流感病例較清明假期增加，天氣受鋒面影響，氣溫略降，而民眾多南北往返，因此輕症流感疫情將持續。國內類流感門診急診人數在上周達70,107人次，較前一周增加了4,669人次，近期流感併發重症通報數及確診數有上升趨勢，上週新增34例重症病例，其中18歲以下有5例。

而疾病管制署提醒，即日起至6月30日，擴大公費流感抗病毒藥劑施打對象，增列「家人/同事/同班同學有類流感發病者」，意為類流感患者，其家人、同事或同班同學患有類流感發病，即可施打抗病毒藥劑。

呼籲民眾，氣候雖進入夏季，但近期天氣多變化，流感疫情依然不可輕忽，有呼吸道症狀就應配戴口罩，如有類流感症狀，就該停止上班上課，痊癒後再恢復正常上班上課，以免傳播感染。而若出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變或低血壓等流感徵兆請儘速就醫，並遵醫囑服藥，以降低重症風險。

(中時電子報)