李承龍為何砸毀古物？學者：為了一口飯

范世平教授分析李承龍的七種犯案動機。(圖/范世平臉書)

前台北市議員、統促黨黨員李承龍繼破壞八田與一銅像後，又再度砸毀逸仙國小門口的石狛犬雕像。師大政治所教授范世平分析其犯案目的，認為政治口號是虛的，李可能就為了混口飯吃而已！

范世平在臉書發文，表示李承龍透過毀損古物來達到政治目的是絕不可能，因為幹這種事動搖不了台灣親日的本質，反而會讓台灣人更厭惡統派團體；而且，以他這種極端立場，想重出江湖搞選舉也根本沒有市場。

或許有一種可能，就是受中共委託在台灣內部生事、搞一點業績，然後獲得補助。

觀察此事件，可以理解身為政治邊緣人的無奈，他們只能做出刷存在感卻毫無意義的事，也許就為了一口飯。

(中時電子報)