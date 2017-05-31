比開工更煎熬！旅行後不想面對的10大殘酷現實

出遊後除了感嘆美好旅程劃下句點，隔天就開工的藍色憂鬱讓人不想面對。(圖/shutterstock提供)

旅行後不想面對的10大殘酷現實，你最想略過哪件事？(圖/易遊網)

端午連假假期結束，出遊的心都還沒收回來，就要面臨隔天開工的藍色憂鬱，但比起開工，還有更令網友覺得崩潰的事！旅遊網站今(31)日公布「旅行後不想面對的10大殘酷現實」網路排行調查，收假開工的痛苦指數僅排第2，即將收到各式各樣的帳單才是讓最多人不想面對的殘酷現實。

旅遊網站易遊網調查旅行後不想面對的10大殘酷現實，獲得網友票選最不想面對第1名的「各式各樣的帳單」，除了出國時失心瘋亂買的信用卡帳單，回國後還有寵物旅館、電話費等生活開銷，一想到荷包大失血就令人捶心肝，成為此次票選的第1名。

旅行後最常見的殘酷事實還包括有「隔天開工的藍色憂鬱」，排名第2；即便回國後體重機擺一旁，但褲子變緊的感覺是騙不了人的，「默默增加的體重」獲得第3名；「待整理的大小行李」、「調不回來的時差」、「變成黑碳的皮膚」、「回答N百次好玩嗎」、還有「佔記憶體的照片」，讓剛結束旅程的網友只想兩手一攤先放旁邊。

此外，「被親友索討紀念品」、「沒代買到被擺臉色」也讓人無言以對，尤其紀念品沒買多少，還得貢獻自己的戰利品，難免心疼；最後是親友拜託代買不成被埋怨擺臉色，一遇到這類親友總叫人無言以對，獲得第10名。

(中時電子報)