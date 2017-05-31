比開工更煎熬！旅行後不想面對的10大殘酷現實
端午連假假期結束，出遊的心都還沒收回來，就要面臨隔天開工的藍色憂鬱，但比起開工，還有更令網友覺得崩潰的事！旅遊網站今(31)日公布「旅行後不想面對的10大殘酷現實」網路排行調查，收假開工的痛苦指數僅排第2，即將收到各式各樣的帳單才是讓最多人不想面對的殘酷現實。
旅遊網站易遊網調查旅行後不想面對的10大殘酷現實，獲得網友票選最不想面對第1名的「各式各樣的帳單」，除了出國時失心瘋亂買的信用卡帳單，回國後還有寵物旅館、電話費等生活開銷，一想到荷包大失血就令人捶心肝，成為此次票選的第1名。
旅行後最常見的殘酷事實還包括有「隔天開工的藍色憂鬱」，排名第2；即便回國後體重機擺一旁，但褲子變緊的感覺是騙不了人的，「默默增加的體重」獲得第3名；「待整理的大小行李」、「調不回來的時差」、「變成黑碳的皮膚」、「回答N百次好玩嗎」、還有「佔記憶體的照片」，讓剛結束旅程的網友只想兩手一攤先放旁邊。
此外，「被親友索討紀念品」、「沒代買到被擺臉色」也讓人無言以對，尤其紀念品沒買多少，還得貢獻自己的戰利品，難免心疼；最後是親友拜託代買不成被埋怨擺臉色，一遇到這類親友總叫人無言以對，獲得第10名。
(中時電子報)
關鍵字：旅行
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。