逸仙國小石狛犬又挨2記悶棍 警追中年男子

北投逸仙國小的石狛犬日遭第1次遭攻擊後的樣貌。（翻攝畫面）

北市北投區逸仙國小門口2隻百年「石狛犬」，28日晚間8點多，遭李承龍、邱晉芛以榔頭打斷雙腿，校方趕緊以黑色塑膠布蓋住，但事發才隔1天多，又有民眾報案，指石狛犬再遭攻擊，警方正積極追查涉嫌男子到案。

警方調閱學校監視器，發現5月30日凌晨1點半，一名中年男子獨自開車到逸仙國小附近，停好車後，持長條的棍子攻擊校門左側的石狛犬，揮擊2下後離開，由於隔著黑色塑膠袋，校方並未立即發現損傷。

2隻石狛犬現已搬離國小校門口，交給新北市淡水區的專家評估，並嘗試修復。

(中時)