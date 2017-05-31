綠營台南市長初選民調：黃偉哲可望勝出
據《美麗島電子報》最新「民進黨台南市長初選民調」，首先，7位表態參選者在「知名度」方面，當民眾被問到「以下這幾位公眾人物，我想請教一下您有沒有聽過他們的名字？」高低排序分別是葉宜津89.6％、陳亭妃87.6％、黃偉哲86.5％、王定宇84.3％、李俊毅80.4％、顏純左73.8％、林俊憲71.6％，未明確回答有2.2％。
在「適合度」方面，當民眾在可以複選的前提下，被問到「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合做台南市長？」民調高低排序分別是黃偉哲44.9％、陳亭妃34.4％、王定宇31.3％、顏純左26.9％、葉宜津23.6％、林俊憲18.8％、李俊毅16.6％，未明確回答有30.2％。
在「支持度」方面，當民眾在只能單選的前提下，被問到「如果以下這7位參選台南市長，您比較可能會投給誰？」民調排序分別是黃偉哲24.1％、陳亭妃12.8％、王定宇11.3％、顏純左9.5％、葉宜津4.8％、林俊憲3.9％、李俊毅1.9％，表示不投票或投廢票有8.9％、未明確回答則有22.9％。
整體而言，黃偉哲目前仍居於領先優勢；陳亭妃、王定宇、顏純左實力接近；葉宜津、林俊憲、李俊毅，則處於後段班。
(中時電子報)
文章來源：美麗島電子報
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。