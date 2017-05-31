綠營台南市長初選民調：黃偉哲可望勝出

披綠袍選南市長，黃偉哲最被看好。 (資料照片)

據《美麗島電子報》最新「民進黨台南市長初選民調」，首先，7位表態參選者在「知名度」方面，當民眾被問到「以下這幾位公眾人物，我想請教一下您有沒有聽過他們的名字？」高低排序分別是葉宜津89.6％、陳亭妃87.6％、黃偉哲86.5％、王定宇84.3％、李俊毅80.4％、顏純左73.8％、林俊憲71.6％，未明確回答有2.2％。

在「適合度」方面，當民眾在可以複選的前提下，被問到「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合做台南市長？」民調高低排序分別是黃偉哲44.9％、陳亭妃34.4％、王定宇31.3％、顏純左26.9％、葉宜津23.6％、林俊憲18.8％、李俊毅16.6％，未明確回答有30.2％。

在「支持度」方面，當民眾在只能單選的前提下，被問到「如果以下這7位參選台南市長，您比較可能會投給誰？」民調排序分別是黃偉哲24.1％、陳亭妃12.8％、王定宇11.3％、顏純左9.5％、葉宜津4.8％、林俊憲3.9％、李俊毅1.9％，表示不投票或投廢票有8.9％、未明確回答則有22.9％。

整體而言，黃偉哲目前仍居於領先優勢；陳亭妃、王定宇、顏純左實力接近；葉宜津、林俊憲、李俊毅，則處於後段班。

(中時電子報)