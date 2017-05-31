東海大學音樂系登歌劇院《茶花女》飆戲
創系最大檔！東海大學音樂系展現教學成果，將於6月2日晚間、在台中國家歌劇院演出舞台劇《茶花女》，並邀請國際知名男高音史考特·派伯加入演出、飾演阿佛列多，女高音徐以琳則飾演茶花女薇奧麗塔，邀民眾觀賞師生同台飆戲的快感。
為求演出盡善盡美，藝術總監湯慧茹帶領幕後工作人員製作服裝道具，日前並於東海大學音樂廳試演，由聲樂組優秀學生擔綱重任，指揮由碩士生許喻涵擔任，獲得熱烈好評。
校方指出，受邀登台的男高音史考特·派伯曾主因《托斯卡》、《卡門》、《蝴蝶夫人》、《鄉村騎士》等歌劇，其音色華麗、極具舞台魅力，演唱足跡遍及歐、美、俄及亞洲各國，他目前除忙於演唱事業，也在美國密西根大學任教。
《茶花女》是法國文豪小仲馬名著，內容描述淪落風塵又染患肺病的年輕女子薇奧麗塔，她在巴黎過著靠人供養紙醉金迷的生活，在宴會與阿佛列多一見鍾情，薇奧麗塔為愛脫離巴黎社交圈，變賣財產與阿佛列多一起搬至鄉間生活，之後卻因現實因素分離，並引發一系列報復等故事。
(中時)
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