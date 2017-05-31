反駁傅崐萁 綠：沒有工程叫「蘇花改二期」

民進黨立院黨團反駁花蓮縣長傅崐萁「蘇花改二期」的說法。（黄世麒攝）

國民黨立院黨團書記長王育敏（右）、立委徐榛蔚（左）31日抨擊中央漠視花東的交通建設，要求進行「蘇花改二期」工程，給東部一條安全回家的路。（黃世麒攝）

民進黨立委劉櫂豪、蕭美琴、葉宜津、李俊俋31日駁斥花蓮縣長傅崐萁批評中央漠視花蓮是無的放矢，希望大家一起努力，而不是政治口水，並強調沒有「蘇花改二期」這個工程，現正施工中的蘇花改「蘇澳－東澳」路段今年底就會完工，全線預計108年底完工。

國民黨立院黨團總召廖國棟、書記長王育敏、立委徐榛蔚則抨擊中央漠視花東的交通建設，要求進行「蘇花改二期」工程，給東部一條安全回家的路。

(中時)