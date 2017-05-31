美參議員麥侃：中國在亞太像「惡霸」

美國共和黨籍參議員約翰•麥侃(John McCain)30日在澳洲進行演講，他指責中國在亞太地區的行為舉止像個「惡霸」(bully)，利用經濟實力脅迫鄰國，並在沒有國際法支持的南海搞領土主張。

英國《金融時報》31日報導稱，擔任美國參議院軍事委員會主席的麥侃表示，他並未設想與北京方面發生衝突，但如果澳大利亞和美國能攜手亞太地區其他夥伴一起應對中國構成的戰略挑戰，那將更好。他計劃出席本周在新加坡舉行的一場重大防務峰會，預計他將爭取那些對美國的政策憂心忡忡的亞太盟友。

麥侃在周二訪問澳大利亞期間發表的一篇演講中，這位美國參議員建議澳洲，加入美國在有爭議的南海展開的航行自由行動。他還承認，美國在世界各地的夥伴都對川普(Donald Trump)政府感到擔心，但呼籲它們保持耐心，面對崛起的中國和俄羅斯，堅持與美國站在一起。

麥侃說：「挑戰在於，隨著中國日益變得富裕和強大，它的行為舉止似乎越來越像個惡霸。它拒絕進一步開放本國經濟，以便讓外國企業能夠公平競爭；它竊取別人的知識產權，提出沒有國際法依據的龐大領土主張，甚至還利用貿易和投資作為手段來脅迫鄰國。」

他說：「我明白，川普總統的一些言行讓美國的盟友們感到不安。他的言行也讓許多美國人不安，但我相信，澳大利亞以及我們的其他盟友和夥伴仍可以依靠美國。」麥侃承認，美國正在經歷一段「艱難時期」；圍繞美國應在世界扮演何種角色，美國國內展開了一場認真的辯論。

報導還說，麥侃到訪之際，澳大利亞與美國的65年軍事聯盟處於一個敏感時刻。川普的勝選以及他與澳大利亞總理馬爾科姆•特恩布爾(Malcolm Turnbull)話不投機的第一次通電話——這位美國總統形容那是他「遙遙領先的最艱難通話」——促使一些政界人士呼籲調整兩國關係，公眾對澳美軍事聯盟的支持處於近10年來的低點。

報導指出，坎培拉方面擔心自己可能在川普政府和中國之間的角力中陷入困境，中國是澳大利亞最大的貿易夥伴。到目前為止，特恩布爾政府尚未在中國通過對南海爭議島礁提出領土主張所設置的12海浬界限內進行航行自由行動。

麥侃承認，要求澳大利亞以中國為代價選擇美國是不公平的。他說：「那是一個偽選擇。真正的選擇，真正的問題，是澳大利亞與美國一起應對中國的戰略和經濟挑戰是不是更好？抑或由我們自己應對更好？」

(旺報)