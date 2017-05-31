用鏡頭紀錄台中花博，幸福相本今亮相

台中花博相本今天揭曉，號召全民一起用鏡頭耕耘自己生命中的7座花園。（盧金足攝）

台中市副市長林依瑩今天公布「花博相本」。（盧金足攝）

市長夫人廖婉如發想「花博相本」，期待花博成為市民美感覺醒的開始。（盧金足攝）

台中市府社會局長呂建德表示，志工是大型會展活動的最佳推手，預計在2018台中世界花卉博覽會運用2萬名志工人力。（盧金足攝）

台中市副市長林依瑩鼓勵每個人的生活周遭都變成小花博場地，寫下自己獨一無二的花博故事。（盧金足攝）

台中花博將號召兩萬名志工人力，獲得熱烈回響，副市長林依瑩今天（31日）公布以「7座花園」為主題的花博相本；創意發想的市長夫人廖婉如表示，源起是鼓勵民眾用鏡頭紀錄自己的花博社會參與，用心，用生活迎接花博。

2018台中世界花卉博覽會明年9月將試營運，為增進市民參與，市府推出「花博相本」，邀民眾經營屬於自己的「7座花園」，今天在花博種子志工聯繫會上，林依瑩揭曉屬於她的7座花園，廖婉如分享「花園」論述，期待花博成為市民美感覺醒的開始。

「這張參加活動時穿圍裙的照片，我很喜歡！」林依瑩說，雖然公務繁忙，但早上一定會幫孩子準備早餐，這是她的幸福親子時間，幫孩子多生兄弟姊妹，是送給他們好的禮物，陸續介紹的7個頁面代表著她的7座花園。

林依瑩除了將她煮飯時的照片放在「自己的花園」中；第2座花園「屬於家人的花園」，花園的主角是家中的3個小寶貝；第3座是「屬於友誼的花園」，是在日本推廣花博時認識的朋友，這名日本友人從哲學研究投入高齡及輔具等照護，令她佩服及感動。

第4座則是「屬於工作的花園」，紀錄她首次參與市政會議的畫面；第5座「屬於社會的花園」當中是投入社會工作模樣；第6座是「屬於城市的花園」有美麗的柳川與湖心亭等專屬台中的美景；第7本「屬於花博的花園」，內有投入花博準備工作的照片。

「花博是城市改造運動，不同於以往活動辦完就終止！」林依瑩強調，花博將從現在開始號召市民、志工參與，把每個人的生活周遭都變成小花博場地，鼓勵每個人用心耕耘心中的7座花園。

廖婉如化身「廖教授」為志工進行花博核心論述，她說，每個人的心中都有好幾座花園，分別代表與自己、家庭、朋友、工作、社會、未來、花博連結的園地，每一座花園要悉心呵護、照顧。透過七個花園的概念，讓花博成為台中美感覺醒運動的開端，帶給大家不同的聯想。

她舉例，在家庭花園中，可能是家庭聚會的照片，在朋友花園中，可能會是與朋友釋冰的紀念，因為花博到來，讓每個人想做件美的事情。

社會局長呂建德表示，花博不只是花博，而是一場城市改造運動，市長夫人的7個花園理念，是希望藉由「花博相本」，讓市民發掘自己對城市的熱愛，屆時把最好的一面呈現給全世界。

呂建德強調，2018台中花博除了擁有美麗的花景，另一亮點就是花博志工，因為志工是大型會展活動的最佳推手，台中市志工人數為9萬7829人，預計2018台中世界花卉博覽會運用2萬名志工人力，期待市民能參與志願服務，一起播下Happiness(幸福)、Opportunity(機會)、Participation(參與)、Enthusiasm(熱忱)的希望種子，展現台中市政府志願服務「

HOPE 125」精神。

「花博相本」共分為兩個階段，第1階段自今日起至明年9月花博試營運前，屬於「市民參與篇」。

第2階段自明年9月花博試營運起，至後年花博展期結束，屬於「花博志工篇」，期待市民能在「市民參與篇」中追尋屬於自己的花園，喜歡自己也愛上台中，看見自己身處在台中這座大花園裡，進一步成為2018台中花博志工。

(中時)