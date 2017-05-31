北大致贈台師大太極雕像，共同傳承太極武藝

北大副校長高松（右）致贈台師大校長張國恩（左）一座太極銅像。（台師大提供）

中國大陸北京大學今天由副校長高松代表致贈一尊2.5米高的單鞭式太極銅像給台師大校長張國恩，作為台師大71周年校慶賀禮，也使太極雕像回到學院派太極起源地師大，象徵兩岸共同傳承太極武藝。

傳統的楊家老架太極拳，1958年列入台師大體育課程教學。在傳統基礎上，加入了現代學術，發展成為最完美的太極拳體系，名稱「大師太極」，在台師大及各大學院校推展。

1994年，大師太極開始在北京大學成立學生太極拳社團，透過該社團，台師大與北大兩校，從太極文化活動，帶動了兩校的文化、藝術、學術的全面展開交流，也促成了2011年締結姐妹校的緣分。

北京大學繼2013年前致贈一尊2.5米高、「玻璃纖維」製作的2008年北京奧運太極雕像，開展兩校體育交流合作新頁，今年更特別翻製「銅質」太極雕像贈台師大，加強兩校情誼。

在今天的致贈典禮中，北京大學南燕藝術團學生帶來精彩表演，而師大20個系所組成的71位學生更一起演繹太極拳路，以太極會友。張國恩表示，「台師大不僅是學院太極文化的發源地，未來更將與北京大學攜手成為太極運動全球化與科學化的研究基地。」

(中時)