美兩艘航母進入日本海 日媒：體現川普對北韓「最大限度施壓」

美國海軍高層30日透露，以橫須賀基地（神奈川縣橫須賀市）為據點的核動力航母「雷根」號近日已進入日本海。針對持續挑釁行動的北韓，「卡爾‧文森」號航母已在日本海活動。日媒稱，川普政府罕見地派出兩艘作為實力象徵的航母向北韓施壓。

共同社31日報導，據日本政府相關人士稱，海上自衛隊艦船擬近期實施與航母的聯合訓練，目前正在協調。

CNN電視台報導，「雷根」號最快將從31日起與「卡爾‧文森」號展開為期數天的聯合演習，這充分體現出川普政府為遏制北韓核導開發而推進「最大限度施壓」的政策。據美海軍高層稱，本月16日從橫須賀基地出港的「雷根」號已通過津輕海峽進入日本海。

報導稱，「卡爾‧文森」號結束演習後預計將返回美國西部聖迭戈母港。據CNN報導，「雷根」號和「卡爾‧文森」號將與2艘潛艇和多艘艦艇共同行動，駛向日本海的南部。

另一艘航母「尼米茲」號計劃6月1日從美國西部華盛頓州的海軍基地出港。據CNN稱，它將經西太平洋駛向波斯灣，但多名美國政府官員表示，朝鮮半島附近不會有3艘航母同時活動。

(旺報)