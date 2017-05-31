林依晨前男友遭控性侵 法院判賠90萬

女星林依晨前男友鄭家堯，遭控性侵友人13歲的女兒，刑事部分一審判決，依與未成年性交罪判鄭有期徒刑2年8月，民事部分，士林地院判決鄭應給付少女、少女父母，總計90萬元，均可上訴。

地院認為，少女指稱鄭家堯下體有斑點的情況屬實，沒有發生親密行為不會知道，去宜蘭礁溪知名飯店住宿過夜，2人確有發生性行為，而少女的父母則認為，對於女兒是永遠的傷害，求償500萬元，但法官判決，鄭應給付給被害少女50萬，少女的父、母親各20萬元。

鄭始終否認犯行，並稱是因多次向少女父親追討債務，對方才挾怨報復，試圖不要還錢，去宜蘭住飯店，也是對方臨時取消，才會讓導致兩人同住一房，並未發生關係，但少女曾用通訊軟體告知同學曾遭性侵，法官認為，單憑少女想像無法杜撰出自己從未經歷的故事，認定鄭男犯罪事實存在。

(中時)