搶台南市長 吳敦義：國民黨不見得沒機會

國民黨新任黨主席吳敦義南下，到南鯤鯓代天府參拜還願。(莊曜聰攝)

國民黨新任黨主席吳敦義南下，到南鯤鯓代天府參拜還願。(莊曜聰攝)

國民黨新任黨主席吳敦義到佳里參加感恩餐會。(莊曜聰攝)

國民黨新任黨主席吳敦義到佳里參加感恩餐會。(莊曜聰攝)

國民黨新任黨主席吳敦義今天上午來到台南，先前往南鯤鯓代天府上香還願，再到佳里區參加感恩餐會，除了感謝黨員支持讓他能在首輪就當選黨主席外，他也談到，蔡政府執政未久已背離民心，中間選民從原先7成的支持率到7成的不滿，所以國民黨要謹慎布局，穩住2018，最終在2020贏回中央執政權。

吳敦義在中午的感恩餐會上說到，國民黨的改革一定要符合當前社會需求，重視並引進年輕黨員，國發院在培育青年的質量上都要提升，他再以台南為例，從沿途懸掛的布旗、海報來看，民進黨已經有內戰的情勢，如果國民黨能夠推出好的候選人，團結起來，不見得沒有勝選的機會，「努力」就對了。

話鋒一轉，吳敦義說，從民調看來，蔡英文政府因為施政不符民心，中間選民的支持率大幅下降，連總統府音樂會回屏東舉辦，原先的榮歸故里變成抗議連連，這是很嚴重的警訊，國民黨要以此為戒，好好佈局未來的選戰，贏回政權。

(中時)