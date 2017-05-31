NBA》詹皇會是5度魂斷總決賽第4人嗎？

詹姆斯(中)會是NBA史上第5次沒能奪得總冠軍獎盃的第4人嗎？(美聯社資料照)

根據《The Score》報導指出，第8次帶領球隊闖進總決賽的詹姆斯，如果無法有絕佳表現的話，有可能成為NBA史上第4位五度魂斷總冠軍系列賽的球員。

目前外界都看好勇士能在6月2日開打的總冠軍系列賽擊敗騎士，3年內二度高捧冠軍獎盃，至於騎士想要擺脫困境完成衛冕霸業，詹姆斯將是指標性人物。

2003年以選秀狀元進入NBA的詹姆斯，除了前兩季外，已連續12季帶領球隊晉級季後賽，連續7季殺進總決賽，在他前7次爭冠生涯中拿下了3枚冠軍戒(熱火2次、騎士1次)，4度阻攔他登基的對手分別是2007年的馬刺、2011年小牛、2014年馬刺與2015年勇士。

詹姆斯4次在總冠軍賽失利已追上「魔術」強森、「天勾」賈霸與「大帥」張伯倫的腳步，如果本季又輸在勇士的手上，將平了傑瑞威斯特(Jerry West)、貝勒(Elgin Baylor)和賴瑞弗斯特(Larry Foust)的紀錄。

雖然成就偉大巨星的過程不可能如同「籃球之神」喬丹的6次總決賽6度奪冠的完美，但詹姆斯也不希望5度與冠軍獎盃擦身而過，而是手指戴上第4枚冠軍戒。

(中時電子報)