告別《長江七號》！徐嬌現長成這樣美呆

徐嬌如今告別《長江七號》小男孩之姿。（圖／取自徐嬌微博）

女星徐嬌年幼時因演出周星馳電影《長江七號》中的「周小迪」，第一時間不少人誤以為她是小男孩，但越長越大的她現在可是女人味十足。徐嬌今(31日)貼出自拍近照，有網友讚她頗有范冰冰的影子！

徐嬌今補上一張近距離自拍照，更自稱是「有點成熟的小姐姐 」，照片中的她水汪汪大眼，被讚很有范冰冰的感覺，另一張修長的纖細身形也被讚真的是「女大十八變」；由於過去她是以小男生之姿的印象登上螢幕，如今長成大美女，就有網友笑稱「胸是被誰揉大的？」笑壞不少粉絲。

(中時電子報)