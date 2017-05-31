保護蕉農心血 太平警推「護農專案」
有鑑於日前發生屏東蕉農被因香蕉被竊、憤而打死竊賊的情況，再加上中部香蕉最近進入產季，太平區警方為保護農民辛苦栽種的作物，特別與頭汴、黃竹山區的果農合作，結合警力與守望相助隊，推出「護農專案」，盼透過無縫隙的防竊網保護果農心血。
太平警方指出，轄區山區種植各種季節水果，從先前的枇杷產季到現在的香蕉產季，都規畫一連串護農專案勤務，針對山區農田、集散地、合作社等處所加強重點巡簽，並透過守望相助隊聯防，形成綿密的防護網，讓果農們能安心無虞。
70多歲的謝姓蕉農說，他栽種香蕉達50多年、栽種面積有3甲多，每到產季都很擔心心血結晶被偷走，最近香蕉價格每台斤約30至40元，雖較之前滑落，但仍很大有宵小覬覦，對於警方的服務感到相當窩心，晚上也能安心休息。
(中時)
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