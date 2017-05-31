越男為愛偷渡來台 酒駕自摔面臨遣返

越南籍周男為愛偷渡來台，因酒駕自摔，非法入境身分曝光。（王文吉翻攝）

周男出院後接受派出所訊問，女友得知彼此又將分離，兩人不禁落淚。（王文吉翻攝）

越南籍逃逸移工周男2年前遭移民署遣送出境，他不捨與在台的同鄉女友分離，遠從越南搭機前往大陸福州，再集資搭船偷渡來台與女友團聚。日前周男和同鄉聚餐後，酒駕騎車去找女友途中自摔，被警方送醫治療，經驗血酒精值高達1.35mg/L，訊後面臨刑法制裁，亦遭移送看守所等候遣返。

台中清水分局大楊派出所日前接獲民眾通報，稱有一名男子騎機車自摔，倒在清水區神清路的路中央不省人事，警方到場後通報119將該男送醫，經醫院抽血檢驗發現該男酒精值高達1.35mg/L，身上無任何身分證明文件。員警根據人臉辨識系統查出，該名男子為越南籍，2年前遭移民署遣返。

警方調查，29歲周男於101年間來台工作，卻半途逃逸，於104年6月中旬遭移民署查獲移送出境；周向警方表示，他與在台工作的39歲越籍女友分隔兩地，104年11月左右從越南搭飛機前往大陸福州機場，再與7人合資湊足6500美元(約新台幣20萬元)，購買漁船抵達台灣北部外海，上岸後立即攔計程車前往台中與女友。

警方指出，周男偷渡來台後，除與女友同住，並四處打零工，從事搬運、農務、工廠等工作；日前和同鄉聚餐，酒後自摔，偷渡身分也曝光。女友一得知消息趕至醫院照顧周男，周男出院後接受派出所訊問，得知彼此又將分離，兩人不禁激動落淚。

對於自己貪杯被捕，周男表示，深感懊悔，除了要與女友分開，還因為偷渡入境及酒後駕車，不僅要受刑法制裁亦需面臨遭遣返的命運。

(中時)