中市后里車站接駁站聯絡道路年底完工

台中市府建設局展開「后里車站接駁站聯絡道路工程」，預計年底完工，提供花博各園區及停車場之間轉運接駁功能。（圖／台中市府提供）

為迎接2018台中世界花卉博覽會，台中市政府持續推動花博各項工程，后里火車站作為花博期間的主要交通樞紐，除了交通部鐵路管理局和市府交通局辦理后里車站增設東口及接駁站交通計畫，建設局也開工辦理「后里車站接駁站聯絡道路工程」，預計今年底完工，將提供花博各園區及停車場之間轉運接駁功能。

建設局長黃玉霖表示，后里車站接駁站聯絡道路工程西起接駁站、東至后科路二段，全長約210公尺、寬18公尺，工程經費約1500萬元，工期約180天，預計今年底完工。

該工程未來配合后里車站東站及接駁站完工啟用，不僅提供花博各園區及停車場之間轉運接駁功能，遊客也可藉由「后里花博天空步道及花馬道新建工程」步行至后里花博森林及馬場展區，創造后里園區完整的步行及車行動線，帶動地方區域觀光發展。

(中時)