oBike亂象多 宜蘭市公所展鐵腕扣車

宜蘭市公所今天開始，將違規停放的oBike全部移置扣留。（胡健森攝）

oBike在5月24日進駐宜蘭後，引發許多亂象，宜蘭市長江聰淵對業者喊話無效後，今開始執行公權力，將34輛違規停放的oBike移置扣留，並將請警察機關裁處；代理縣長吳澤成則表示，因為oBike進駐產生了新的情境，縣府即將進行的YouBike發包作業也緊急喊停。

宜蘭市長江聰淵表示，已經有不少民眾反映，許多不適當的地方都被oBike所占用，市公所有誠意也願意與業者溝通協調，可在短時間內增設一些oBike的停放專用區，市公所也給予1個星期的時間讓業者與公所溝通協調，但業者始終置之不理，市公所因而決定，從今天起配合警察機關，將隨意停放、嚴重危害交通的oBike全部移置扣留在市公所規劃的場地，並請警察機關依法裁處。

代理縣長吳澤成則表示，對政府來說，如果與YouBike相比，無論是oBike或日也將進駐的vBike，是政府不需要另外花費資金，民眾也可以用同樣的花費享受到便利的交通工具，只要不影響交通環境安全，政府是樂觀其成，希望創造政府、民眾、業者三贏的局面，但前提是，這些共享自行車一定要遵守停放秩序及相關交通規定，否則就由警察局逕行移置拖吊並且予以處罰。

吳澤成也表示，經過跟業者約束溝通後，發現大量oBike都改停放在機車停車格，但衍生出來的問題是，這會影響了原先停放機車民眾的權益及需求，因此縣府建設處也進一步與業者溝通，將oBike擺放在機車停車格時不能超過三分之一，縣府所屬單位有將會進一步研議，在不妨礙交通之下，可在必要的地點多劃設一些機車停車格，以兼顧機車與自行車的停車需求。

吳澤成另表示，計畫趕不上變化，因為民間的動作很快，縣府原先規劃的YouBike，相關硬體工程發包作業也喊停，畢竟YouBike發包要花很多錢，而且每年都還要另外支付費用給業者，既然oBike進駐新的情境已經發生，也能達到一定的便民功能，政府便可省下這筆費用。

但宜蘭市長江聰淵則對此另有意見，他認為，YouBike是經過仔細評估、相關預算也已經通過，不能因為有oBike業者進駐，丟放了幾輛車之後，YouBike計畫就突然喊停，尤其以目前oBike的狀況，恐怕不用半個月，oBike就因為違規停放問題被市公所全部扣留，一旦搞到最後變成什麼都沒有，要怎麼跟民眾交代？

(中時)