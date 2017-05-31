子宮頸癌死亡率高 中市議員爭取免費施打疫苗

子宮頸癌死亡率居高不下！市議員張廖乃綸（左二）今天為婦女爭取免費施打疫苗，確保女性的身體健康。（陳世宗攝）

根據衛福部「全國女性10大癌症」死亡統計，子宮頸癌排在第7位，台灣每天有二位女性死於子宮頸癌；市議員張廖乃綸31日指出，前市長胡志強提供國中女生一年級施打疫苗，她要市府加碼，全面補助國中二至三年級女生施打疫苗，確保女性的健康。

衛生局長呂宗學表示，施打子宮頸癌疫苗攸關婦女健康，具成本效益且符合市民期待，台中市自104年起，逐年編列經費補助國一女生免費施打疫苗，迄今接種對象已涵蓋國中一年級至三年級。

張廖乃綸說，近年來子宮頸癌發病機率升高，嚴重危害女性健康，為預防子宮頸癌，最好要從國、高中尚未有性行為時開始提高抗體。目前共有8大縣市提供免費子宮頸癌疫苗施打，若以每劑4000元計算，民眾最多可以省下1萬元的疫苗費用。

張廖乃綸指出，子宮頸癌疫苗每劑4000元、需要施打2或3劑計算，透過當地政府公費補助，同時有效降低子宮頸癌罹患機率；中央曾研究全面補助施打，到現在沒有下文，市府什麼錢都花，保障女性健康的錢不該省。

衛生局強調，該計畫採自願施打，經家長同意後才安排接種，經統計每年約20％家長選擇不接種子宮頸癌疫苗；針對原本不同意接種的國二及國三女生，若有意願接種，該局也會另行安排補接種疫苗。

(中時)