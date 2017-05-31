謝金燕隱身主因曝光 昔為探豬哥亮苦爬9層梯
萬秀之王豬哥亮本月中癌逝，昨(30日)家人為他舉行三七法會，也就是俗稱的「女兒旬」，原先外界以為神隱多時的謝金燕會現身主導這場法會，然最後她仍表示會用自己的方式悼念父親，媒體則報導，謝金燕私下一向低調，會做此決定主因是不希望自己的出現讓隆重的法會失焦，造成媒體騷動、現場混亂。
謝金燕與姊姊謝青燕昨沒參與豬哥亮三七法會，由小女兒謝金晶主導，而她因連日守靈看來十分疲憊，令人心疼，外界此時也好奇謝金燕姊妹為何至今仍未出現於父親法會，據《自由時報》報導，謝金燕因了解自己現身會引來媒體追逐拍攝，為維護法會秩序，才選擇不出席。
而豬哥亮先前在台大醫院養病時，謝金燕時常來病房照顧父親，卻從未被媒體拍到，據報導，謝金燕當時是選擇從地下室爬救生梯到豬哥亮所在的9樓病房，加上她曾出過嚴重車禍，卻能不顧身上後遺症苦爬樓梯，只為見父親一面，可見她不願張揚的處事態度與深厚孝心。
(中時電子報)
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