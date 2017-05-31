餐廳員工打翻熱水害留疤 判賠109餘萬

高雄知名港式飲茶餐廳王姓外場女主任，2年前在打包區與利姓同事相撞，利男手上熱水桶打翻，造成王女前胸等處2至3度燒燙傷。王女向高雄地院請求餐廳及利男連帶給付201餘萬元賠償，法官判賠109餘萬元，還可上訴。

(中時)