迫台灣空姐戴五星旗徽章 僑委會委員長：拒搭阿聯酋

僑委會委員長吳新興。（黄世麒攝）

對於阿聯酋航空一度下令要求我國籍空服員在制服上必須拿下中華民國國旗徽章、改配戴中國大陸的五星旗，僑委會委員長吳新興31日立法院備詢時表示，他沒搭過阿聯酋航空，以後也絕對不會搭乘這家航空公司。

(中時)