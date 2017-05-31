肯亞中國製鐵路通車 一路富7國
中國大陸和肯亞合作的旗艦項目——蒙內鐵路，5月31日正式通車，這條肯亞獨立百年以來建設的首條鐵路，是東非鐵路網的起始段，全長480公里，連通肯亞的港口城市蒙巴薩和首都奈洛比，設計運力2500萬噸，是一條採用中國標準、中國技術、中國裝備建造的現代化鐵路。
數據顯示，蒙內鐵路的修建為肯亞人民提供了累計超過3.8萬個工作崗位，當地雇員占總員工比例約90%。奈洛比鐵路車站這座「品」字型現代化建築，其內部結構與中國高鐵站頗為相似，行李安檢機、閘機等設備均由中國製造。5月31日，肯亞總統肯雅塔在蒙內鐵路移交儀式上對這個世紀工程給予了高度評價。
肯亞之前的窄軌鐵路還是興建於一個多世紀前的殖民地時代，全新的蒙內鐵路不但讓沿途的城市和地區煥發了新的生機，更將連接到東非和中非的烏干達和盧安達等國家，惠及多達3億的非洲各國民眾。
很多東非國家如南蘇丹、盧安達、蒲隆地、烏干達等都沒有出海口，他們貨物的出口都要通過蒙巴薩出海。所以蒙巴薩包括蒙內鐵路是未來東非物流核心所在，所以說這條鐵路是「一路富七國」（南蘇丹、盧安達、蒲隆地、烏干達、肯亞、坦桑尼亞、剛果）。
(旺報)
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