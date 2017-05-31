血壓失控體力變差 卡車司機戒菸翻轉人生
台中市43歲大卡車司機，經常倚賴抽菸、嚼檳榔提神，日前發現血壓、體力狀況都越來越差，多次戒菸失敗，後來透過醫師制定計畫、量身規畫戒菸步驟，終於成功。今天是「世界無菸日」，他特別以自身經驗、呼籲大家戒菸顧身體。
陳姓卡車司機告訴醫生，多年來以駕駛工作維生，為了提神，每天得抽菸、嚼檳榔，近1、2年明顯感覺血壓持續飆高且體力也越來越差，動不動就感覺疲累，經家人勸說，決定為了健康戒菸、戒檳榔，但「戒菸好難，失敗好多次，都快沒信心了」。
烏日林新醫院家醫科醫師蔡瑞仁表示，陳男原本到醫院領取高血壓處方箋，之後加入戒菸門診的二代戒菸治療配套計畫，透過尼古丁成因評估後，量身打造個別化的戒菸方式，在服用戒菸藥物、貼片及口嚼錠數周，減緩戒菸初期的不舒服後，慢慢脫離菸癮。
烏日林新醫院胸腔內科醫師曾瑞壯說，戒菸失敗主要因素除環境、缺乏計畫及同儕煽動，最重要是無法克服初期的強烈菸癮與焦慮、煩躁等戒斷症狀，透過醫師開立藥物舒緩壓力及減少癮症，掌握戒菸者的用藥情形，更能有效擺脫菸癮。
台中市衛生局指出，全球平均每5.3秒就有1人死於菸害，使用菸品者平均壽命減少約15年，台灣成人吸菸率逐年下降，以105年的統計資料，台中市成人吸菸率為15％。
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(中時)
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