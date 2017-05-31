掰開雨傘節嘴巴看有沒有毒 陸男中毒險沒命

浙江杭州蕭山李姓男子日前在自家承包的山上抓蛇，抓到了銀環蛇（台灣稱雨傘節）。「聽說銀環蛇有兩種，一種是有毒的，一種是沒毒的，我就掰開它的嘴巴看看，結果右手食指被刺了一下。」這一下讓他差點丟了性命，在杭州中醫院加護病防搶救5天才救回一條命。

銀環蛇是大陸陸地第4大毒蛇，據說性格是較為溫和的，一般不會主動攻擊人，它沒有惹李男，結果是膽大的李男把它惹了。

被銀環蛇刺了一下，毒素迅速進入神經。沒多久，小李就感覺右手沒了力氣，他趕到附近的醫院，但跑了兩家醫院都被告知沒有銀環蛇的血清，他們處理不了。於是在醫生的建議下，家人把他送到了杭州市中醫院。凌晨趕到市中醫院時，他已經胸悶氣急、噁心、全身乏力。

但大半夜的，銀環蛇的血清沒有儲備，小李已經開始意識反應遲鈍，發生了急性呼吸衰竭，急診室立刻先把其他毒蛇的血清注射入小李的體內，急診科和皮膚科等多科室聯合給予緊急搶救，氧氣管插管，同時進行血液換流，把血液裡殘存的銀環蛇毒素吸附、置換出來。天亮後，醫院的藥劑科緊急調來銀環蛇的血清，注入小李體內。即使這樣，小李還是在加護病房救治了5天，才撿回一條命，轉入普通病房。

(旺報)