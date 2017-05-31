台商受「非經濟」壓力不參加端午聯誼？ 台商：沒聽說

海基會日前說有台商受到「非經濟因素」的壓力，不能出席台商聯誼活動。對此，北京台資企業協會榮譽理事長謝坤宗今(31)日表示，「我是沒有聽說過，我自己沒有壓力。三節聯誼已經是20年來的慣例，台商回來是很自然的習慣。」

海基會今在桃園舉行大陸台商端節聯誼活動，午宴由桃園市長鄭文燦親自設宴，台企聯歷任會長中，僅張漢文出席。

關於今年台商出席端午聯誼「並不熱情」，台企聯榮譽總會長張漢文在中午受訪時表示，「說實在，有點無力感，但大家還是希望能在中間起到紐帶作用，希望發揮一點力量。如果這個平台沒有了，反而會更糟糕，所以我今天來了。」

而關於海基會說有台商受到「非經濟因素」的壓力，北京台資企業協會榮譽理事長謝坤宗表示，「沒聽說過。三節聯誼已經是20年來的慣例，台商回來是很自然的習慣。」

針對兩岸僵局現狀對台商的影響，謝坤宗表示，對在大陸投資的台商沒有影響，但台商心態會比較有壓力，比較緊張。兩岸沒有接觸、沒有往前走，「兩岸這一年來沒有進步，反而有一些退步，這是台商比較擔心的部分。」

他表示，最主要關鍵還是希望兩岸有所接觸，有接觸，就有感情。希望兩岸趕緊恢復對話，再建立起渠道，這是每個人的期待。不只台商，兩岸人民，乃至全世界華人都希望看到兩岸友好發展。

至於兩岸關係發展是不是兩岸共同責任？謝坤宗表示，「當然兩邊都要有一個互讓的心態。」

此外，桃園市長鄭文燦午宴致詞表示，「我當過海基會副秘書長，了解台商，知道台商難為，要顧事業，要考慮政治風險，紅藍綠三邊力量像夾心餅乾。不過我想應該讓台商解壓，未來應該是台灣是台商最好的後盾，希望台商不必負擔任何政治壓力，對兩岸都好的事情，台商才需要發言，對台灣好、對中國大陸好、對台商好，三贏才是追求目標。」

(中時)