提供一條龍服務 鄭文燦：歡迎台商把桃園當投資選項

2017台商端午聯誼活動。(圖／賴瑩綺)

2017年大陸台商端午聯誼活動今天中午在桃園舉行，在歡迎午宴時，桃園市長鄭文燦表示，桃園市政府會提供一條龍的服務，歡迎台商將桃園當成投資選項。他說，他了解台商在兩岸間當了夾心餅乾，希望未來台商能不用有政治壓力，創造台灣好、中國大陸好以及台商好的3贏局勢。

鄭文燦指出，兩岸都有一些各自的堅持，對岸有一些他們的政治原則的堅持，我們有民主價值的堅持，可以利用過去的經驗，把衝突降低，徵求更大的共識，更大的共同利益。他認為，把最大的共同利益找出來，讓台商成為兩岸之間正面的力量，讓我們台商減少一些負擔，這才是我們政府應該做的。

另外，北京台資企業協會榮譽理事長謝坤宗指出，這一年來兩岸沒有進步， 反而有一些退步，台商會比較擔心這件事。我們希望有所發展，最主要的關鍵還是要有接觸，有接觸就會有感情，就有事做，就會進步，沒有推進的話，當然就會退步。

謝坤宗稱，全世界的華人都希望兩岸能夠建立起友好的發展，希望趕緊恢復兩岸的對話，趕緊將渠道建立起來。針對台商充當兩岸之間的橋樑，謝坤宗說，我們台商能做到的我們當然盡力做，只要為台灣好、台商好，及兩岸都好的話，我們一定出錢出力的做，義不容辭。

(工商)