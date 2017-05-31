提供一條龍服務 鄭文燦：歡迎台商把桃園當投資選項
2017年大陸台商端午聯誼活動今天中午在桃園舉行，在歡迎午宴時，桃園市長鄭文燦表示，桃園市政府會提供一條龍的服務，歡迎台商將桃園當成投資選項。他說，他了解台商在兩岸間當了夾心餅乾，希望未來台商能不用有政治壓力，創造台灣好、中國大陸好以及台商好的3贏局勢。
鄭文燦指出，兩岸都有一些各自的堅持，對岸有一些他們的政治原則的堅持，我們有民主價值的堅持，可以利用過去的經驗，把衝突降低，徵求更大的共識，更大的共同利益。他認為，把最大的共同利益找出來，讓台商成為兩岸之間正面的力量，讓我們台商減少一些負擔，這才是我們政府應該做的。
另外，北京台資企業協會榮譽理事長謝坤宗指出，這一年來兩岸沒有進步， 反而有一些退步，台商會比較擔心這件事。我們希望有所發展，最主要的關鍵還是要有接觸，有接觸就會有感情，就有事做，就會進步，沒有推進的話，當然就會退步。
謝坤宗稱，全世界的華人都希望兩岸能夠建立起友好的發展，希望趕緊恢復兩岸的對話，趕緊將渠道建立起來。針對台商充當兩岸之間的橋樑，謝坤宗說，我們台商能做到的我們當然盡力做，只要為台灣好、台商好，及兩岸都好的話，我們一定出錢出力的做，義不容辭。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。