人能活多久 不看強臟看弱臟(達志)

大多數人追求長壽，而且是健康長壽，而非又老又病；但其實一個人能不能活得又久又健康，真正的關鍵並不是身體的強項，而是身體的弱項，也就是所謂的弱臟。你知道你的弱臟是哪一個嗎？如何才能強化你的弱臟，不讓弱臟拖垮健康?

養生專家白雁表示，人的體質是由「先天體質」和「後天體質」素組成，「先天體質」包含先天弱臟(心、肝、脾、肺、腎，五臟中，功能較弱的臟器)，即使全身九成狀況正常，也不見得就叫做身體好，因為，從氣學角度來看，一個人能活多久、活多好，不是由身體最強的部分來決定，而是取決於身體最弱的部分。

現代人普遍缺乏運動，越不動、循環越差、氣血無法順流，元氣不足，如果先天弱臟又沒有後天補養和調裡，日漸消耗健康存款，不但健康流失，疾病上身也不奇怪。

人的元氣健康不是由身體99％好氣來決定，而是1％的弱臟；1％的不好，也有可能拖垮99％的好。很多人以為自己身體沒什麼大問題，只不過有點小毛病，但就像水管漏水，不修補、裂縫越來越大，爆裂不是不可能；弱臟的問題，就像體內元氣的缺口，不把洞給補上，養分和精氣神會悄悄地、慢慢地、有去無回地，漏光光，最後連累其他臟腑。

護腎功

「氣行則血行，氣血行則百病除」，人的健康看氣血是否平衡，先天弱臟，可藉由後天調理，讓身體自我平衡，氣血平衡了，發揮自我調節力，取長補短，各種狀況會慢慢解除。即使曾經體弱多病，假以時日，持之以恆，也有機會養足氣血，逐漸找回健康。

氣功運動，就是在找身體的平衡點，讓強壯的部分發揮強處，通過經絡運行、氣血推動，達到補足身體弱的部分，不靠外力介入，讓身體自動回到平衡。

白雁分享「周天顫掌式」小功法：A、動作

1、標準站立式，身體放鬆

2、左腳向左前方跨一步，兩手從身體前方抬起過頭部高度，維持在空中，兩手上下顫動。

3、兩手保持顫動，從前方向後移動，身體重心同時轉移到後腳，同時兩手繼續顫掌向下移動，兩手過耳之後手心朝下，到腿部高度後再向前方抬起，重心同時轉移到前腳，整套動作就是完成一個周天循環，共作7次，做完7次收回左腳。

4、右腳向右前方跨一步，同樣動作做右邊周天顫掌共7次。

5、左右各2回合後，兩手在頭上維持顫掌3秒，再慢慢落下。

NG動作

1、顫掌向後的時候，沒有過耳。

2、顫掌向前的時候，身體重心在後面。

B、重點提示

1、顫掌的路線就像是在身體兩側畫圓，只是隨不同的位置掌心方向變換。

2、身體向前跨一步時，後面的腿要伸直。

(中時電子報)