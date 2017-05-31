艱苦人條款通過 低收入戶免火化、納骨費用

由立委張麗善（左二）提案修正《殯葬管理條例》部分條文，讓低收入戶使用公立殯葬設施免收使用管理相關費用，日前已三讀通過。雲林夜市慈愛會代表31日特地北上，感謝張麗善、曾銘宗（右二）、王惠美（右一）等立委支持，讓低收入戶不再為辦理後事擔心。（黃世麒攝）

由立委張麗善提案修正《殯葬管理條例》部分條文，讓低收入戶使用公立殯葬設施免收使用管理相關費用，日前已三讀通過。雲林夜市慈愛會代表31日特地北上，感謝張麗善、曾銘宗、王惠美等立委支持，讓低收入戶不再為辦理後事擔心。

(中時)