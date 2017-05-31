雷根號會卡爾文森號 最快今日展開軍演
北韓連續數周試射飛彈，使朝鮮半島緊張局勢加劇，美軍核動力核動力航空母艦雷根號(USS Ronald Reagan)目前已經抵達日本海域，將和4月就抵達該海域參加美韓聯合軍演的卡爾文森號(USS Carl Vinson)會合，最快在周三展開雙航母軍演。
據《ABC NEWS》報導，美國官員證實，雷根號航空母艦已經抵達日本海，最快將和已經部署於該海域的卡爾文森號會合，便最快在周三展開軍演。日媒也表示，日本防衛省正協調海上自衛隊與雷根號6月於該海域展開美日聯合軍演。
因雷根號在今年年初返回母港橫須賀基地接受長期維護，卡爾文森號在1月5日部署於西太平洋接替雷根號號的任務，該航母打擊群也在4月延長部署於目前所在的海域30天，可能將在下個月返回母港聖地牙哥港。
(中時電子報)
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