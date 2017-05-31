西雙版納再現野象傷人 農民被踢斷11根肋骨

雲南西雙版納再次發生野象傷人事件。景洪市勐養鎮大河邊村委會江邊村小組瀾滄江邊拿魚梁子橡膠林地外來務工農民李牛沙，在農活時遭野象襲擊致傷，經景洪市農墾醫院診斷，傷者11根肋骨骨折，幸運的是，無生命危險。

據調查了解，5月25日下午，西雙版納國家級自然保護區勐養管護所接到群眾報告，瀾滄江邊拿魚梁子橡膠林地發生一起野象傷人事件。

被野象所傷者男子叫李牛沙，現年43歲，長期在此打工。當天下午3點，李牛沙看見一群野象在眼前5公尺處，於是轉身就跑，但象群中一頭野象向他猛衝過來，把他踢倒在地，然後揚長而去。

經景洪市農墾醫院醫生診斷，李牛沙右側肋骨骨折11根，右腿膝蓋、右手手掌劃傷，好在無生命危險。

(旺報)