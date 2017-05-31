廣州推童心巴士 創意塗鴉上街跑

最近由市公安局、市交委會、團市委、少年先鋒隊，及廣州市工作委員會聯合主辦的「平安廣州童心巴士——小學警巴士塗鴉」系列活動，於當地花城廣場舉行發車儀式，由75位兒童創意塗鴉的3款主題公車，市民陸續可於街道看見。

此次共有4輛巴士換上「新裝」，分別來自4條公車路線：24路、31路、901A路及旅遊觀光1路，未來廣州市民可在城內看見有童趣塗鴉作品的公車。

「平安廣州童心巴士」由75個家庭、近160位家長及小朋友共同創作；活動以「消防」、「特警」、「水警」3個主題警種為創作主題。而為近距離觀察員警日常工作，主辦方還組織小畫家，分別走進消防、特警、水警3方警營。

體驗結束後，小朋友們會在專業導師的指導下進行創作，最後的成品印製成三款不同主題的塗鴉巴士。

(旺報)