廣州推童心巴士 創意塗鴉上街跑
最近由市公安局、市交委會、團市委、少年先鋒隊，及廣州市工作委員會聯合主辦的「平安廣州童心巴士——小學警巴士塗鴉」系列活動，於當地花城廣場舉行發車儀式，由75位兒童創意塗鴉的3款主題公車，市民陸續可於街道看見。
此次共有4輛巴士換上「新裝」，分別來自4條公車路線：24路、31路、901A路及旅遊觀光1路，未來廣州市民可在城內看見有童趣塗鴉作品的公車。
「平安廣州童心巴士」由75個家庭、近160位家長及小朋友共同創作；活動以「消防」、「特警」、「水警」3個主題警種為創作主題。而為近距離觀察員警日常工作，主辦方還組織小畫家，分別走進消防、特警、水警3方警營。
體驗結束後，小朋友們會在專業導師的指導下進行創作，最後的成品印製成三款不同主題的塗鴉巴士。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。