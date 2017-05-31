雙載機車搶快撞轎車騰空飛兩圈 網友驚：命大

雙載機車高速撞上轎車，騎士、後座乘客騰空飛越車頂，翻兩圈後摔地。（王文吉翻攝）

機車騎士、後座乘客重摔地面，兩人癱軟無法動彈。（王文吉翻攝）

騎士、乘客摔地哀嚎，附近住戶見狀趕緊報警叫救護車。（王文吉翻攝）

台中市沙鹿區一輛雙載機車昨中午行經日新街口，高速直撞橫向來車，機車騎士與乘客騰空翻了2圈落地，癱在路上無法起身，過程被附近大樓監視器完整拍下，貼上臉書社團《沙鹿之美》，網友看了驚呼「沒死真是命大！」

監視畫面中，銀色轎車緩速接近路口，開到網狀線區，左方一輛雙載機車疾駛而來，從左側車頭猛烈撞上，騎士、乘客騰空飛過轎車車頂，重重摔落地面，2人企圖起身，最後仍癱軟在地，無法動彈，附近住戶見狀趕緊報警叫救護車。

警方調查，昨中午11時許，30歲陳男騎機車載友人，經過沙鹿區日新街31巷口，疑未減速，也沒注意車前狀況，撞上41歲陳男駕駛的轎車，所幸經送醫救治，機車騎士陳男左腳骨折住院，乘客僅身體多處擦傷，2人都沒有生命危險。

雙方酒測值都是零，轎車駕駛陳男說，開到路口沒發現左側有來車，突然就被撞上了。據了解，肇事處為無號誌路口，轎車為右方來車有優先路權，機車騎士行經該處，未減速、禮讓右車先行，也沒注意車前狀況，需承擔較高的肇責。

(中時)