中市府改善空汙 去年PM2.5排放量降1成
台中市政府從固定、移動、逸散等三方面空氣汙染源進行改善，透過補助企業將燃油鍋爐改成燃氣鍋爐，減少碳排放量！市議員吳敏濟等，31日質尋關心市府如何解決大安溪及大甲溪河川揚塵問題？環保局長白智榮說，東北季風容易造成大甲及大安河川裸露地揚塵問題，過去兩年已減少25％。
台中市議會31日進行警消環衛業務質詢，市議員吳敏濟、楊典忠、朱暖英、張廖乃綸、李中等人均關心台中的空汙品質，以及市府改善成效。朱暖英關心南屯區文山垃圾掩埋場的廢樹枝處理情形。
白智榮指出，在市府積極努力下，台中市PM2.5的年均值濃度已逐年下降，103年26.9微克/立方公尺，104年已剩23.7微克/立方公尺，105年更降至22.8微克/每立方公尺， 總減量達900多公噸，為全市PM2.5排放總量的一成，改善已初具成效。
針對大安溪及大甲溪河川揚塵問題？白智榮指出，市府已要求權管單位水利署第三河川局加強改善揚塵問題，第三河川局去年編列約1200萬元預算進行改善，今年增編預算至2500萬元用於裸露地整治；該局加強稽查頻率，並針對河川揚塵惡化情形成立應變平台，降低揚塵對民眾生活的衝擊。
白智榮表示，台中市過去颱風造成的廢樹枝原本剩下約1萬噸，經破碎處理後，2千噸應用到掩埋場綠美化，目前總數量約7千至8千噸，市府已公告開放民眾領用1千噸，其餘6千至7千噸廢樹枝，正陸續進行破碎作業，預計6月底前完成；後續將做為台中有機土成為有價值資源。
(中時)
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