NBA》最強團隊勇士vs.最強球星詹皇

勇士總教練科爾缺陣期間球隊季後賽10戰全勝，他到底該不該歸隊執掌兵符呢？(美聯社資料照)

本季NBA總冠軍系列賽將是最強團隊勇士vs.最強球星詹姆斯的爭奪戰戲碼，勇士能否上演王子復仇記，或是詹皇率領克里夫蘭大軍完成衛冕霸業？最快半個月內就能揭曉答案。

打團體戰的勇士，已在季後賽寫下完美的12連勝紀錄、場均118.3分、淨勝分16.3分、近三季例行賽加上季後賽250勝，寫下多項恐怖紀錄。

詹姆斯生涯季後賽總得分5995分超越喬丹成為史上第一人、季後賽上場時間僅次於鄧肯史上第二、季後賽投進三分球排名第3、連續7季闖進總決賽、季後賽連續8場得分超過30分，說他是季後賽最強球員一點都不為過。

勇士贏在團體戰力，詹皇的個人戰鬥力凌駕勇士所有球員，然而，籃球講求的是場上5人的團隊戰爭，一個人是無法左右戰局的勝負，因此，勇士的指標性球員是史提芬柯瑞與杜蘭特，騎士則是詹姆斯和厄文。

柯瑞與杜蘭特的組合季後賽場均合力貢獻53.8分、13.3籃板、9.3助攻，詹姆斯和厄文聯手可攻下57分、10.4籃板、12.6助攻，雙方各有擅長。勝負關鍵將落在第三人甚至第四人身上，勇士擁有卓雷蒙格林與克雷湯普生，騎士以洛夫掛帥。

至於歷史定律，勇士在3月15日之後的28場比賽只輸掉1場，唯一吞敗的那場比賽克雷湯普生缺陣，也就是說湯普生在最近出賽的27場比賽勇士全勝，這個紀錄能否繼續維持下去，此外，金州教頭科爾在缺席的例行賽勇士48勝4敗，季後賽完美10連勝，科爾到底該不該歸隊呢？

騎士陣營的定律則是季後賽前三輪都擊敗了三分射手柯佛先前效力老鷹時期的隊友，首輪溜馬是傑夫提格，次輪暴龍是狄馬卡洛，東區冠軍戰塞爾提克是荷福德，而總決賽勇士有帕楚利亞。

總冠軍系列賽肯定會有一方的不敗定律被破，就看勇士或是騎士哪隊氣運較強了，看官們請拭目以待吧！

(中時電子報)