知名天主教神父丁松筠今早心臟病發過世 享壽75歲

圖為丁松筠神父。（中時報系資料照片）

丁松筠神父（左）、丁松青神父（右二）兩兄弟2011年一起出席活動。（資料照片王錦河攝）

知名天主教神父丁松筠今（31）日早上心臟病發過世，享壽75歲。天主教台灣地區主教團剛證實此死訊。丁松筠來台半世紀，明天移民署本來要頒贈台灣身分證給予神父。

程若石神父稍早在書貼文表示，「丁松筠神父在端午連假期間病逝，享年75歲。明天移民署本來要頒贈台灣身分證給予神父。請為丁神父祈禱，並求天主安慰他弟弟小丁神父與他的家人」。

丁松筠神父1960年加入天主教耶穌會，1967年獲得美國華盛頓州肯沙噶大學哲學碩士後，即前來台灣，於1973年升為神父。1986起擔任光啟社副社長至今，丁松筠曾以英文名字「Uncle Jerry」主持過光啟社文教視聽節目，並與長頸鹿美語合作的英語教學節目。

丁松筠神父與其弟丁松青神父在台灣天主教界深受祟敬，一般民眾也知道這對奉獻台灣、深愛台灣的兄弟檔神父。

(中時電子報)