血染齋月 阿富汗使館區恐攻 49死300傷

阿富汗首都使館區5月31日早晨發生自殺炸彈攻擊，一名傷者在民眾協助下離開現場。（圖/美聯社）

阿富汗進入齋戒月的第一星期，首都喀布爾使館區31日尖峰時段遭自殺炸彈恐怖攻擊，圖為安全部隊檢視現場的畫面。（圖/美聯社）

阿富汗首都喀布爾使館區與總統府附近周三早晨發生卡車炸彈攻擊，據路透與法新社報導，該國衛生部說，目前至少已有49人死亡，超過300人受傷，死傷人數還可能繼續上升。

據CNN報導，阿富汗內政部發言人丹尼希（Najib Danish）說，巨大的爆炸是在尖峰時間，由德國使館附近的自殺攻擊所引起。而衛生部則表示，傷者已送往不同的醫院。

一名安全人員說，目前並不清楚，是否有德國使館人員受傷。

由於炸彈威力強大，損及法國與德國駐喀布爾使館，但目前並不清楚，是否有使館人員傷亡。

目擊者說，他們看到大批群眾聚集在運載死者與傷患到醫院的救護車旁，想要確認死者的身分。

(中時電子報)