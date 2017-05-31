血染齋月 阿富汗使館區恐攻 49死300傷
阿富汗首都喀布爾使館區與總統府附近周三早晨發生卡車炸彈攻擊，據路透與法新社報導，該國衛生部說，目前至少已有49人死亡，超過300人受傷，死傷人數還可能繼續上升。
據CNN報導，阿富汗內政部發言人丹尼希（Najib Danish）說，巨大的爆炸是在尖峰時間，由德國使館附近的自殺攻擊所引起。而衛生部則表示，傷者已送往不同的醫院。
一名安全人員說，目前並不清楚，是否有德國使館人員受傷。
由於炸彈威力強大，損及法國與德國駐喀布爾使館，但目前並不清楚，是否有使館人員傷亡。
目擊者說，他們看到大批群眾聚集在運載死者與傷患到醫院的救護車旁，想要確認死者的身分。
(中時電子報)
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