新南向與帶路哪個利多？台企聯張漢文：台商要靠自己

2017年大陸台商端午聯誼活動今（31）天中午在桃園舉行，台企聯榮譽總會長張漢文受邀出席時表示，台商在投資中國大陸一帶一路方面，有很多重大工程都沒辦法參與競標，台灣也沒有向亞投行這種大型資金銀行，有相當多的限制。

針對台灣新南向，張漢文表示，實際上我們很早就進去了，但現在因為大家都南向投資，有一些問題很快就會浮現。

另外，針對一帶一路與新南向兩政策哪邊政府釋出的利多較多，張漢文笑著表示：「還是要靠自己」。

(工商)