韋汝帶兒等復合 張綱維身邊空姐還是她
今年31歲的女星韋汝7年前和遠東航空董事長張綱維交往，並生下一子「弟弟」，去年韋汝爆出遭友人捲走2千多萬台幣，張綱維當時則表示會照顧韋汝一輩子，讓外界以為兩人有望復合，沒想到今(31日)周刊報導，張綱維上月14日被拍到又與和他傳過緋聞的空姐約會，看來與韋汝復合暫沒望。
據《鏡周刊》報導，韋汝去年獲邀擔任網路節目《天菜運動會》主持人，卻在開錄前臨時取消，工作人員透露，因節目來賓多為小鮮肉天菜，韋汝擔心張綱維吃醋，才在最後一刻決定回絕，友人則稱多年來外型姣好的韋汝為了孩子的爸多次回絕男性追求，可見張綱維在她心中地位。
而上月14日，周刊在街頭目擊張綱維與一女下車看電影約會，該女身分正是曾和他傳過緋聞的空姐范璧如，兩人互動有如老夫老妻，令人好奇兩人關係，求證張綱維本人，他以開車中為由不願受訪，韋汝則疑似沒開機，也暫無回應。
(中時電子報)
關鍵字：韋汝
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