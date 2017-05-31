黃子佼牌桌上接金曲主持 不走紅毯控管超時
第28屆金曲獎將於6月24日在台北小巨蛋舉行，今(31日)公布典禮主持人，由黃子佼獨挑大樑，星光大道則由Lulu（黃路梓茵）、DJ丹尼斯(Dennis)搭檔。
8度主持金曲星光大道的丹尼斯，將2度搭檔Lulu，而去年主持金曲獎大受好評的黃子佼，今年再度獨挑大樑，他笑說自己是在牌桌上接下主持棒，因為今年入圍者多，他表示會盡量控管不超時，但絕對會給得獎人應有的權益，不趕人更不會降麥克風。
另外，他也表示不走紅毯，能省10秒是19秒，也會減少串場的時間。另外，Lulu之前因為卵巢囊腫開刀，緋聞男友一路相伴，問她打算什麼時候公開，她說：「找個適當時機好了，發片公開好了。」不過阿達最近正好發片，Lulu馬上改口說：「慢慢來，慢慢開啦。」
本屆金曲獎由五月天入圍8項為大贏家，周杰倫、林宥嘉將和其他5位歌手搶歌王，楊乃文、家家和其他4位爭歌后，精采可期。
(中時電子報)
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