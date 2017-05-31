懷疑毒品被偷走 惡少群毆少年被起訴

桃園市19歲吳姓惡少，2015年4月受林姓男子指使，搭乘另一友人車輛，到黃男家中以談判名義將他押上車載到龍潭垃圾場，林男不滿黃男在組織案件作證，並質疑黃男從他家偷走毒品，黃男情急之下從包包中拿出疑似毒品FM2交還，林男怒斥他「既然已經偷了，就把東西吃掉」，當場逼黃男把毒品吞下。

林男見黃男吞下毒品仍不滿意，對著現場吳男等7名惡少發號施令「運動開始」後，一夥人持西瓜刀、鐵棍、熱熔膠條等物，朝黃男頭部攻擊，隨後還有人拿出酒精往黃男身上潑灑並點火。

黃男因為難忍劇痛，一邊將衣服脫下，一邊連滾帶爬的跳下山谷滾入樹叢中，吳男一夥人見黃男昏迷後離去，待黃男醒來後呼救才被路人發現送醫，黃男雖然撿回一命，卻有腦震盪、橫紋肌溶解合併急性腎衰竭、身上多處撕裂傷和右下之1至2度燒燙傷，全案桃園地檢署偵察終結，今天將吳姓惡少依殺人未遂罪嫌提起公訴。

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(中時)