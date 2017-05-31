冠脂妥偽藥案 新北檢將拍賣機具及賓士C250
新北地檢署偵辦潘姓藥師等人製造偽藥冠治妥（Crestor 10mg）膜衣錠案件，在汐止現場查扣到打錠機等製造生產機具一批，另又扣得賓士C250一台，為避免因保管該等機具及汽車所產生之人力、物力、空間耗費，及為避免偵、審程序該等物品可能有價值減損之情事，將於6月2日進行偵查中變價。
新北地檢署表示，當天上午8時30分將在新北市汐止區樟樹二路302巷12號開放大型機具之拍賣觀覽；上午9時許，將在台北市內湖區康寧路三段51號行政執行署士林分署，開放其他機具及車輛之拍賣觀覽；當日10時許，在相同地點，由新北地檢署檢察官蔡景聖擔任拍賣官，進行扣押物之偵查中變價程序。
(中時)
關鍵字：冠脂妥偽藥
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。