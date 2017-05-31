冠脂妥偽藥案 新北檢將拍賣機具及賓士C250

新北地檢署偵辦潘姓藥師等人製造偽藥冠治妥（Crestor 10mg）膜衣錠案件，在汐止現場查扣到打錠機等製造生產機具一批，另又扣得賓士C250一台，為避免因保管該等機具及汽車所產生之人力、物力、空間耗費，及為避免偵、審程序該等物品可能有價值減損之情事，將於6月2日進行偵查中變價。

新北地檢署表示，當天上午8時30分將在新北市汐止區樟樹二路302巷12號開放大型機具之拍賣觀覽；上午9時許，將在台北市內湖區康寧路三段51號行政執行署士林分署，開放其他機具及車輛之拍賣觀覽；當日10時許，在相同地點，由新北地檢署檢察官蔡景聖擔任拍賣官，進行扣押物之偵查中變價程序。

(中時)