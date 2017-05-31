廣州「羊城小市長」評比 10位學童脫穎而出

六一國際兒童節將臨之際，歷經3個月的評比，新任10位羊城小市長名單出爐。日前，由廣州市婦聯、廣州市教育局主辦，廣州市兒童活動中心、各區婦聯和教育局承辦的廣州市慶祝六一國際兒童節會議暨第十一屆「羊城小市長」的總決賽，在友誼劇院拉開帷幕。

廣州市兒童活動中心主任古方表示，此次決賽選題過程中他們堅持貼近民俗、接地氣、普及性原則。題目的擬定更邀請中山大學的心理學、教育學博士進行了文字上的處理。

榮獲「羊城小市長」頭銜的宋欣雨，施政報告備受關注，宋欣雨說：「羊城的魅力就是書香，我們的城市可以建立共用書角，用回收的書籍分佈到不同地方，市民可以通過APP尋找到自己想要的書籍。」

宋欣雨也表示，共用「書角」的想法，就是在參賽過程中不斷調整而成，比賽時和同學交流也有很大收穫。

(旺報)